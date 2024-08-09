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Власти Японии предупредили о мегаземлетрясении в районе Нанкайского желоба

Власти Японии предупредили о мегаземлетрясении в районе Нанкайского желоба

Метеорологическое агентство Японии выпустило первое предупреждение о возможном мегаземлетрясении в районе Нанкайского желоба после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 8 августа у побережья острова Кюсю, пишет Japan Times.

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