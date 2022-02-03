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Драчев о смешанной эстафете на Олимпиаде: «В нашей ситуации будем догоняющими. При суперхорошем раскладе поборемся за бронзу»

Четырехкратный чемпион мира и экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился ожиданиями от смешанной эстафеты на Олимпиаде-2022, которая пройдет 5 февраля.

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