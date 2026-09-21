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Владельцам объектов недвижимости расскажут о фактическом использовании зданий и налоговых аспектах

Владельцам объектов недвижимости расскажут о фактическом использовании зданий и налоговых аспектах

Госинспекция по недвижимости совместно с Департаментом экономической политики и развития города Москвы проведут вебинар на тему: «Определение фактического использования зданий для налогообложения — полезная информация для собственников».

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