Рубио назвал главную тему встречи Трампа и Зеленского на полях ГА ООН

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН намерен обсудить тему прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в ходе конфликта на Украине.
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