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«Фиорентина» арендует Хименеса у «Борнмута» с опцией выкупа за 30 млн евро. 21-летнего защитника отстраняли из-за переписки с 15-летней

«Фиорентина» согласовала переход правого защитника « Борнмута » Алекса Хименеса . «Фиалки» арендуют 21-летнего испанца на год с опцией выкупа за 30 млн евро.

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