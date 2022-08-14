Театр абсурда

8 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий иваницкий
    Просто один вопрос ,когда ты был последний раз на украине?Если ТЫ сам не оттуда.Ещё один ответ ук...
  • mark kapustin
    Полностью согласен с автором!!!Ещё один ответ ук...
  • mark kapustin
    Согласен, но Хотелось бы по быстрее.Ещё один ответ ук...

Предатели Родины в розыске

Предатели Родины в розыске

Мотиваторы/демотиваторы Все эти либерал-патриоты из среды журналистов и местечковых депутатов, которые с началом СВО на Украине начали свою антиросийско-пацифистскую возню и злобное шипение не только на президента и правительство, но и практически на весь народ страны (за исключением разве что себе подобных), как только их попытались взять за цугундер на вполне себе законных основаниях (против них были возбуждены уголовные дела, как правило, за фейки и дискредитацию в отношении ВС РФ или представителей власти), резво начали отъезжать за границу, сиречь, просто бежать вон.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх