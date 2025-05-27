🏫 Симферопольские 11-классники приступили к сдаче ЕГЭ Один экзамен уже позади: 23 мая на выбор школьников были представлены история, литература и химия.
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🏫 Симферопольские 11-классники приступили к сдаче ЕГЭ Один экзамен уже позади: 23 мая на выбор школьников были представлены история, литература и химия.