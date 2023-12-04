Путин наградил «Волонтера года» на Международной премии #МЫВМЕСТЕ

МОСКВА, 4 декабря, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ, и вручил награду победительнице специальной номинации «Волонтер года».
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