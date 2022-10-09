Военнослужащие ЦВО провели занятие на полигоне для самарских школьников

Школьников познакомили с образцами экипировки военнослужащих и оружием, стоящим на вооружении российской армии - автоматом и пулеметом Калашникова, пистолетом Макарова, ручной гранатой.
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