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«Германия слишком съеживается без российского газа» – генерал бундесвера

«Германия слишком съеживается без российского газа» – генерал бундесвера

Германия поступила неумно, когда оборвала энергетические отношения с Россией. Об этом бывший бригадный генерал бундесвера Эрих Вад заявил в интервью «Голосу Германии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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