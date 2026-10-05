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Тульские новости

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Губернатор Тульской области обсудил развитие машиностроения в Москве

Губернатор Тульской области обсудил развитие машиностроения в Москве

В Тульской области развивают инженерное образование и научные проекты, создают межвузовский оборонный кампус и мегалабораторию технологий искусственного интеллекта в радиолокации.

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