Трамп поздравил Вэнса с избранием вице-президентом США

Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС Текст: Вера Басилая264 прочтения 2 дня назад Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выразил уверенность в контроле республиканцев над Конгрессом и поздравил Джеймса Дэвида Вэнса с должностью вице-президента США.
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