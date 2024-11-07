Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 059 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Вот те раз! Что-то пооооздно грантушка ведомство перетряхнуть надумал. Раньше надо было. И дружбана своего тоже прове...ПВО проспала, фло...
  • Misha Glusch
    сжечь эту ведьму"Сырского сняли" ...
  • Игорь Васиков
    Это косяк. Серьёзный косяк! По любому кто-то в теме...ПВО проспала, фло...

Трамп поздравил Вэнса с избранием вице-президентом США

Трамп поздравил Вэнса с избранием вице-президентом США

Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС Текст: Вера Басилая264 прочтения 2 дня назад Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выразил уверенность в контроле республиканцев над Конгрессом и поздравил Джеймса Дэвида Вэнса с должностью вице-президента США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх