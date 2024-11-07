Трамп поздравил Вэнса с избранием вице-президентом США

Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС Текст: Вера Басилая264 прочтения 2 дня назад Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выразил уверенность в контроле республиканцев над Конгрессом и поздравил Джеймса Дэвида Вэнса с должностью вице-президента США.