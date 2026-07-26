Никита Чернов о периоде в «Спартаке»: опыт и изменившиеся отношения

Чернов подчеркнул, что несмотря на возникшие трудности, ситуация не стала для него критичной. Он отметил, что за время выступлений за «Спартак» однозначно вырос как футболист, поскольку атмосфера и давление в клубе отличаются от прежних условий.
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