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Пронедра

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Физическая активность связана с меньшей тяжестью депрессии при риске

Физическая активность связана с меньшей тяжестью депрессии при риске

Более высокая физическая активность связана с менее тяжёлыми симптомами депрессии, причём связь сильнее у людей с повышенной генетической предрасположенностью.

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