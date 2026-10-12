Рынок ИИ-питомцев в Китае привлекает технологических гигантов и стартапы

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

После долгого рабочего дня 25-летняя офисная сотрудница из Шанхая Моника Чень возвращается домой. На пороге ее встречает не живое животное, а пушистый питомец с искусственным интеллектом.