Биография и личная жизнь Армена Джигарханяна, скончавшегося 14 ноября 2020 года на 86 году жизни

Утро 14 ноября 2020 года принесло печальную новость — ушел из жизни великий актер Армен Джигарханян. Советский, российский и армянский актер, яркий мастер сцены и экрана, проживший 85 лет, оставил после себя богатое наследие, а его талант навсегда запечатлен в сердцах поклонников и истории кинематографа.