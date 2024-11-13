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Биография и личная жизнь Армена Джигарханяна, скончавшегося 14 ноября 2020 года на 86 году жизни

Биография и личная жизнь Армена Джигарханяна, скончавшегося 14 ноября 2020 года на 86 году жизни

Утро 14 ноября 2020 года принесло печальную новость — ушел из жизни великий актер Армен Джигарханян. Советский, российский и армянский актер, яркий мастер сцены и экрана, проживший 85 лет, оставил после себя богатое наследие, а его талант навсегда запечатлен в сердцах поклонников и истории кинематографа.

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