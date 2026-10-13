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Владимирские новости

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186 лет назад Николай Калачов начал службу в Археографической комиссии при Петербургской Академии наук

186 лет назад Николай Калачов начал службу в Археографической комиссии при Петербургской Академии наук

Николай Васильевич Калачов, родившийся в 1819 году, внёс значительный вклад в развитие архивного дела России, инициировав создание сети губернских архивов и архивных комиссий в 1884 году.

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