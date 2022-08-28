Число пострадавших при обстреле Энергодара увеличилось до девяти человек

Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что число потерпевших при обстреле Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до девяти, за жизнь двух из них в настоящее время бьются врачи.
Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что число потерпевших при обстреле Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до девяти, за жизнь двух из них в настоящее время бьются врачи.
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