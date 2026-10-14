Греция: Один человек погиб на острове Родос, на островах Скиатос и Скопелос произошли отключения электроэнергии, а паромное сообщение было приостановлено в портах Лаврион и Афины из-за штормов, вызвавших наводнения и сильный ветер.
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