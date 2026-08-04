В Подмосковье после капремонта 1 сентября откроются 48 школ

В Московской области продолжается капитальный ремонт образовательных учреждений. С началом нового учебного года свои двери распахнут 48 школ, причем 17 из них станут частью творческого проекта Алексея Шилова «Моя школа — моя история».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии