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В Подмосковье после капремонта 1 сентября откроются 48 школ

В Подмосковье после капремонта 1 сентября откроются 48 школ

В Московской области продолжается капитальный ремонт образовательных учреждений. С началом нового учебного года свои двери распахнут 48 школ, причем 17 из них станут частью творческого проекта Алексея Шилова «Моя школа — моя история».

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