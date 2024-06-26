МАМТ представит премьеру оперы «Русалка» Даргомыжского

Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представит премьеру оперы «Русалка» в постановке Александра Тителя, сообщает пресс-служба учреждения.
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