Юрзинов о драфте НХЛ: «К нему нужно относиться без восторгов – как к погоде. Были игроки, которые из-за этой шелухи срывались с места – и губили карьеры»

Во второй раз подряд в первом раунде были выбраны 4 российских хоккеиста, в том числе 2 – в топ-10. – Второй год подряд в первой десятке драфта НХЛ были выбраны два российских хоккеиста – форвард СКА Иван Демидов («Монреаль», номер 5) и защитник «Торпедо» Антон Силаев («Нью-Джерси», номер 10).