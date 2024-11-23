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Вячеслав Козлов о Рябкине: «Он не готов к КХЛ – не только мое мнение, но всех тренеров. По скорости пока не успевает. Он сказал: «Я лучше здесь буду сидеть, чем в молодежке»

– Некоторое время назад обсуждали ваши слова о молодом игроке «Динамо» Иване Рябкине. С этих пор удалось с ним пообщаться и обсудить эту ситуацию? – Нет, он был в расположении сборной.

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