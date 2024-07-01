Ветераны из Алейска получили бытовую технику от депутата АКЗС Максима Банных

Заявки на необходимые предметы собирали волонтеры Вручение подарков ветеранам в Алейске Ветераны Великой Отечественной войны и узница концлагерей получили необходимую бытовую технику в подарок от депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания Максима Банных.
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