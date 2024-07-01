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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ветераны из Алейска получили бытовую технику от депутата АКЗС Максима Банных

Ветераны из Алейска получили бытовую технику от депутата АКЗС Максима Банных

Заявки на необходимые предметы собирали волонтеры Вручение подарков ветеранам в Алейске Ветераны Великой Отечественной войны и узница концлагерей получили необходимую бытовую технику в подарок от депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания Максима Банных.

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