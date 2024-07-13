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В Раменках строители сбили мужчину, а после вытолкали его с места ДТП, уронив головой в асфальт

Несколько дней назад на Мосфильмовской улице газель, выезжавшая со стройки сбила мужчину. Пострадавший пытался вызвать ГИБДД и скорую, но рабочие буквально вытолкали его с места ДТП.

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