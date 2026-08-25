Красный Север
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Красный Север

5 подписчиков

На встречи с главой ЯНАО в рамках Честного маршрута пришли 10 тысяч человек

На встречи с главой ЯНАО в рамках Честного маршрута пришли 10 тысяч человек

Дмитрий Артюхов завершает восьмой Честный маршрут. Утром во вторник, 25 августа, губернатор Ямала сообщил, что выдвигается в Салехард, и рассказал о рекордном количестве северян, пришедших на встречи с ним.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии