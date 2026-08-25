На встречи с главой ЯНАО в рамках Честного маршрута пришли 10 тысяч человек

Дмитрий Артюхов завершает восьмой Честный маршрут. Утром во вторник, 25 августа, губернатор Ямала сообщил, что выдвигается в Салехард, и рассказал о рекордном количестве северян, пришедших на встречи с ним.
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