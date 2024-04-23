НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

33 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    🤣🤣🤣🤣 !!! Полторы палочки шашлыка норма? Да у меня кошка за раз больше сьедает. Ну а про то, что  мясо надо хранит...Диетолог рассказа...
  • Николай
    Круто!Гастролирующие по...
  • Игорь Корнаковский
    Перекрыть финам все, особенно, в чем они нуждаютсяНовый глава тамож...

Россиянам назвали продукты, снижающие риски развития онкологических заболеваний

Россиянам назвали продукты, снижающие риски развития онкологических заболеваний

Например, терпкий виноград Биолог-генетик Ирина Мальцева в интервью радио Sputnik рассказала, какие продукты могут «разбудить» защитные гены в организме, а какие – спровоцировать воспаления и другие патологические процессы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх