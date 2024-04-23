Россиянам назвали продукты, снижающие риски развития онкологических заболеваний

Например, терпкий виноград Биолог-генетик Ирина Мальцева в интервью радио Sputnik рассказала, какие продукты могут «разбудить» защитные гены в организме, а какие – спровоцировать воспаления и другие патологические процессы.
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