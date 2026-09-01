В Центробанке не видят помех для такой политики, которая обеспечит замедление инфляции до 4%

Заявленные принципы денежно-кредитной политики не меняются, подчеркнул советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 1 сентября 2026 года, во вторник.
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