Погба о депрессии: «У меня это началось в «Манчестер Юнайтед» при Моуринью»

Поль Погба рассказал, как справляется с депрессией по ходу своей карьеры. «Я сталкивался с ней несколько раз по ходу карьеры.

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