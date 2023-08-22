Популярная российская певица Виктория Дайнеко за годы активной карьеры добилась больших высот и заработала любовь миллионов поклонников.
Выставившая флаг Украины Дайнеко уехала в Крым
Комментарии
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EY
Eduard Yushchenko
Одолбанная зелёная тварь вы уже своих детей на органы разбираете. А тут сердце вырвали.
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13 час.
В
Викто
В каком месте Дайнеко cтала популярной в России певицей.
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12 час.
ЕН
Егоров Николай
Я и не слышал про такую.
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10 час.
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