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Выставившая флаг Украины Дайнеко уехала в Крым

Выставившая флаг Украины Дайнеко уехала в Крым

Популярная российская певица Виктория Дайнеко за годы активной карьеры добилась больших высот и заработала любовь миллионов поклонников.

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Комментарии
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EY
Eduard Yushchenko
Одолбанная зелёная тварь  вы уже своих детей на органы разбираете. А тут сердце вырвали.
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13 час.
В
Викто
В каком месте Дайнеко  cтала популярной в России певицей.
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12 час.
ЕН
Егоров Николай
Я и не слышал про такую.
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10 час.

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