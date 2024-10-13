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Не знать нельзя: Мария Кюри. Нобелевские лауреаты изменившие мир. Открытие радия и лучевая болезнь

Не знать нельзя: Мария Кюри. Нобелевские лауреаты изменившие мир. Открытие радия и лучевая болезнь

﻿﻿Четвертый выпуск «Не знать невозможно» - предыдущий выпуск «Ключ к лечению рака»- Сегодня радиоактивность считается угрозой для всего живого, и эти опасения вполне обоснованы.

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