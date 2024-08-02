ЗАГС назвал самые необычные детские имена в Новосибирской области за июль

За второй месяц в регионе появились на свет Филарет, Мирон-Сулейман, Лукерья и Мэри.Управление ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику по самым популярным именам для новорожденных детей в регионе за июль 2024 года.
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