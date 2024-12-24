Председателю Следственного комитета России представят доклад по информации о ДТП в Ленинградской области с участием автобуса

В средствах массовой информации сообщалось о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса в Ленинградской области, в результате которого, по предварительным данным, пострадали двенадцать человек.
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