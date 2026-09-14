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Zero Hedge

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Houthis Unleash Major Missile Barrage On Saudi Arabia's Sprawling King Khalid Air Base

Houthis Unleash Major Missile Barrage On Saudi Arabia's Sprawling King Khalid Air Base

Houthis Unleash Major Missile Barrage On Saudi Arabia's Sprawling King Khalid Air Base Summary Houthis attacked a Saudi air base with missiles and drones, claiming major damage.

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