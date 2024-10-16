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Меньше чем за год пользователи совершили более 357 млн поездок по дорогам Автодора

Результаты реализации масштабных национальных проектов, а также развитие дорожной деятельности в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обсудили в рамках панельной дискуссии «Преемственность национальных проектов: достигнутые результаты и новые вызовы» на площадке XI Международной специализированной выставки «Дорога 2024».

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