Меньше чем за год пользователи совершили более 357 млн поездок по дорогам Автодора

Результаты реализации масштабных национальных проектов, а также развитие дорожной деятельности в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обсудили в рамках панельной дискуссии «Преемственность национальных проектов: достигнутые результаты и новые вызовы» на площадке XI Международной специализированной выставки «Дорога 2024».
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