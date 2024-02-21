Полиция разыскивает водителя, сбившего 13-летнего школьника в Иркутске

17 февраля в Иркутске произошло ДТП на пешеходном переходе по улице Багратиона, в районе дома 50/7. Неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota Vitz без госзнаков наехал на школьника, который переходил дорогу по «зебре» вместе с отцом.