Полиция разыскивает водителя, сбившего 13-летнего школьника в Иркутске

17 февраля в Иркутске произошло ДТП на пешеходном переходе по улице Багратиона, в районе дома 50/7. Неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota Vitz без госзнаков наехал на школьника, который переходил дорогу по «зебре» вместе с отцом.
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