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Регионы России

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В Екатеринбурге определены победители турнира по каратэ «Открытие 2026»

В Екатеринбурге определены победители турнира по каратэ «Открытие 2026»

В столице Среднего Урала на базе Екатеринбургского спортивного комплекса «Динамо», что на Олимпийской Набережной, 1, состоялись соревнования по каратэ «Открытие 2026».

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