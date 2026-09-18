Два пассажирских автобуса столкнулись в Краснодарском крае

Два пассажирских автобуса столкнулись в Краснодарском краеВ Новороссийске произошло ДТП с участием двух автобусов.
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