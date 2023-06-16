Военное обозрение

3 451 подписчик

Переулками Москвы. Чистые-Пречистые

Переулками Москвы. Чистые-Пречистые

В гости к патриарху Место для резиденции главы Русской православной церкви выбрано очень удачно – тихо, до Кремля и Храма Христа Спасителя недалеко и на зависть чисто.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх