НАТО проигрывает войну с Россией — заявили на Западе

Фото: inosmi.ru На Западе высказали мнение о неудачах НАТО в противостоянии с Россией. Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии заявил, что альянс терпит поражение в реальной войне, несмотря на активные усилия в информационной сфере.