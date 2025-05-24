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"Сирийский синдром" Израиля: Что происходит на Ближнем Востоке?

"Сирийский синдром" Израиля: Что происходит на Ближнем Востоке?

Пока все СМИ обсуждают мощные заявления российской делегации в Стамбуле, что в скором времени Украине придется выводить войска из пяти регионов, совсем недалеко разворачивается полномасштабная война, речь о которой заходит крайне редко.

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