Иностранные SIM-карты больше не помогают обходить блокировки в России

К интернет-трафику иностранных абонентов, работающих в сетях российских операторов, применяется действующий в России режим фильтрацииИностранные SIM-карты больше не позволяют обходить блокировки интернет-ресурсов, действующие на территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии