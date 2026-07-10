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Иностранные SIM-карты больше не помогают обходить блокировки в России

Иностранные SIM-карты больше не помогают обходить блокировки в России

К интернет-трафику иностранных абонентов, работающих в сетях российских операторов, применяется действующий в России режим фильтрацииИностранные SIM-карты больше не позволяют обходить блокировки интернет-ресурсов, действующие на территории России.

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