Штрафы за нарушение правил перевозки детей предложили повысить

Штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобилях предложили повысить. Такой законопроект 18 марта внесли в Госдуму председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член комитета Игорь Тресков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии