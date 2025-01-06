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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Назаров: «В КХЛ продолжается борьба за плей-офф, а наши недоброжелатели пытаются посеять панику и хаос, но все происходит зеркально – паника и хаос у них»

«Обмены и переходы в КХЛ прошли успешно, дедлайн получился ярким, все хоккеисты влились в свои новые команды.

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