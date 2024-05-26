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Из-за болезни Альцгеймера состояние Тереховой становится хуже

Из-за болезни Альцгеймера состояние Тереховой становится хуже

Анна Терехова, фото: fotoxcom.ruИзвестная российская актриса Маргарита Терехова была госпитализирована в Москве в связи с желудочно-кишечным кровотечением, что было подтверждено пресс-службой театра имени Моссовета.

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