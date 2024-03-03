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ВС РФ поразили огнем военных и технику украинской теробороны в районе Тоненького

ВС РФ поразили огнем военных и технику украинской теробороны в районе Тоненького

Минобороны РФ Подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке артогня и авиаударов нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады украинской теробороны в районе Тоненького в ДНР.

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