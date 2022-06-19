Рэшфорд за оскорбления в соцсетях подал в суд на египетского фаната. Ему грозит штраф минимум 15 тысяч фунтов

Форвард Маркус Рэшфорд подал в суд на египетского фаната за оскорбления в соцсетях. По словам адвоката болельщика, игрок «Манчестер Юнайтед» обвиняет его клиента в расизме, травле и угрозах и нанял для отстаивания своих интересов 10 юристов.