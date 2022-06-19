Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Рэшфорд за оскорбления в соцсетях подал в суд на египетского фаната. Ему грозит штраф минимум 15 тысяч фунтов

Форвард Маркус Рэшфорд подал в суд на египетского фаната за оскорбления в соцсетях. По словам адвоката болельщика, игрок «Манчестер Юнайтед» обвиняет его клиента в расизме, травле и угрозах и нанял для отстаивания своих интересов 10 юристов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх