Боец рассказал об ожесточенных боях у освобожденного села Крупец

КУРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Ожесточенные бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) шли в селе Крупец Курской области, освобожденном 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Черноморского флота в середине августа.
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