Предприниматель из Тазовского реализует грант на проект для семей с детьми

Тазовчанка Лариса Чабарина стала победителем Школы социального предпринимательства. Выигранный грант 700 000 рублей опытный бизнесмен и педагог планирует потратить на реализацию нового проекта «Няня для гения».
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