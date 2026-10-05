Россиянин вернулся домой после трех лет в колумбийском СИЗО

presidencia.gov.co/Сайт Президента и Администрации Республики Колумбия Россиянин Сергей Вагин, который провел три года в следственном изоляторе в Колумбии по обвинению в шпионаже, вернулся на родину.
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